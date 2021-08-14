Ситуация с белорусскими мигрантами на границе стабилизируется, - МВД Литвы

Ситуация с белорусскими мигрантами на границе стабилизируется. Об этом заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 15min .

Как отметили в ведомстве, ситуация стабилизировалась, но расслабляться не стоит.

"Мы должны быть готовыми к разным сценариям. Но я должна сказать, что решение, которое было принято 2 августа, действительно дало результаты", - сказала Билотайте.

Напомним, что официальный Вильнюс 2 августа распорядился не пускать нелегалов в Литву. За 7 дней пересечь границу с Литвой позволили только 200 нелегальным мигрантам, а со 2 августа их количество достигло 1 340. Однако, Билотайте отметила, что некоторые из них - это одни и те же люди.