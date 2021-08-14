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Ситуація з білоруськими мігрантами на кордоні стабілізується, - МВС Литви

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Литва, Субота 14 серпня 2021 00:15
Ситуація з білоруськими мігрантами на кордоні стабілізується, - МВС Литви Фото: ситуація з білоруськими мігрантами на кордоні з Литвою стабілізується (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Ситуація з білоруськими мігрантами на кордоні стабілізується. Про це заявила міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 15min.

Як зазначили у відомстві, ситуація стабілізувалася, але розслаблятися не варто.

"Ми повинні бути готовими до різних сценаріїв. Але я повинна сказати, що рішення, яке було прийнято 2 серпня, дійсно дало результати", - сказала Білотайте.

Нагадаємо, що офіціальний Вільнюс 2 серпня розпорядився не пускати нелегалів до Литви. За 7 днів перетнути кордон з Литвою дозволили тільки 200 нелегальним мігрантам, а з 2 серпня їх кількість досягла 1 340. Однак, Білотайте зазначила, що деякі з них - це одні і ті ж люди.

Раніше президент Литви схвалив розширення повноважень військових для стримування потоку нелегалів.

Додамо, що влада Литви депортувала першого нелегального мігранта з Білорусі.

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