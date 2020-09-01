Ситуация в Беларуси: студенты выходят на протест, начались задержания

В Минске колонна студентов движется по проспекту Независимости в сторону площади Якуба Коласа. В то же время в центре города начали какой-то срочный ремонт.
Об этом сообщает TUT.BY.
Протестуют студенты Белорусского национального технического университета и Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники. Милиция просит их разойтись.
К протестам присоединился Минский государственный лингвистический университет. Проезжающие машины сигналят в знак поддержки.
Тем временем, МГЛУ оцепили силовики - туда направляется колонна студентов.
К МГЛУ приехали сотрудники ОМОНа, которые пытались разогнать студентов и перекрыли дорогу. Утверждается, что задержан студент Белорусского государственного экономического университета.
Также издание "Радио Свобода" сообщило, что ОМОН задержал несколько студентов, которые вышли на акцию протеста.
Ранее сообщалось, что в Беларуси студенты присоединятся к общенациональной забастовке.
Как известно, Лукашенко пригрозил студентам службой в армии за участие в протестах.
Напомним, ранее США призвали освободить задержанных участников протестов в Беларуси.
Кроме того, ЕС готов выступить посредником для разрешения политического кризиса в Беларуси.