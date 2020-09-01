Ситуація в Білорусі: студенти виходять на протест, почалися затримання

У Мінську колона студентів рухається по проспекту Незалежності у бік площі Якуба Коласа. У той же час у центрі міста почали якийсь терміновий ремонт.
Про це повідомляє TUT.BY.
Протестують студенти Білоруського національного технічного університету і Білоруського державного університету інформатики і радіоелектроніки. Міліція просить їх розійтися.
До протестів долучився Мінський державний лінгвістичний університет. Проїжджаючі авто сигналять в знак підтримки.
Тим часом, МДЛУ оточили силовики - туди прямує колона студентів.
До МДЛУ приїхали співробітники ОМОНу, які намагалися розігнати студентів і перекрили дорогу. Повідомляється, що затриманий студент Білоруського державного економічного університету.
Також видання "Радіо Свобода" повідомило, що спецназ затримав кількох студентів, які вийшли на акцію протесту.
Раніше повідомлялося, що у Білорусі студенти приєднаються до загальнонаціонального страйку.
Як відомо, Лукашенко пригрозив студентам службою в армії за участь у протестах.
Нагадаємо, раніше США закликали звільнити затриманих учасників протестів у Білорусі.
Крім того, ЄС готовий виступити посередником для розв'язання політичної кризи в Білорусі.