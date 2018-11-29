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Росія не бачить потреби в посередниках з Україною, - Пєсков

Новини » Політика    29.11.2018 - 11:56
Росія не бачить потреби в посередниках з Україною, - Пєсков
Фото: Дмитро Пєсков (kremlin.ru)

У Кремлі прокоментували ініціативу Туреччини стати посередником

Російська Федерація не бачить потреби в посередниках з Україною, в тому числі і для вирішення конфлікту в Керченській протоці. Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За словами Пєскова, Москва не бачить потреби в посередниках між Російською Федерацією та Україною. У той же час він зазначив, що російська сторона вдячна всім, хто готовий сприяти деескалації.

Нагадаємо, раніше президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган запропонував стати посередником між Україною і РФ у зв'язку з агресією в Азовському морі.

"В ході бесіди з паном Путіним це питання (інциденту в Керченській протоці, - ред.) обговорювалося, в тому числі обговорювалося і питання про нашу роль як посередника", - зазначив Ердоган.

Зазначимо, командувач Військово-морських сил Ігор Воронченко заявив, що Україна буде просити закрити Босфор для Росії через агресію в Керченській протоці.

"Російська Федерація намагається встановити і поширити своє панування в Балтійському морі, в Арктиці, на Середньому і Далекому Сході", - додав він.

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