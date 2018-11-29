Ситуація в Азовському морі буде одним із пунктів порядку денного саміту G20, - Гройсман

Фото: Володимир Гройсман (facebook.com/pg/volodymyrgroysman)

Окупація Азовськогого моря є ціллю Росії після анексії Криму, сказав Гройсман

Поточна ситуація в Україні, передусім в Азовському морі, стане одним з пунктів порядку денного роботи саміту G20, який відбудеться в Аргентині. Про це сказав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає РБК-Україна із посиланням на прес-службу уряду.

Гройсман під час візиту до Німеччини у четвер, 29 листопада, наголосив, що ситуація в Україні матиме вплив на подальший розвиток всього континенту.

"Те, що сталося в Азовському морі - не може залишатися поза увагою. 24 українські військові арештовані. Всі бачили кадри, які обійшли світом… Для нас очевидно, що за незаконною анексією Криму йде окупація Азовського моря…Ми розраховуємо, що в рамках саміту G20 і відбудеться діалог щодо України", - сказав прем'єр.

Він також додав: "Якщо ми зараз не зупинимо режим агресора, далі жертв і нападків буде все більше".

Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп скасував зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним через ситуацію у Керченській протоці. Американський лідер планував зустрітися із Путіним на поях саміт "Великої двадцятки".

Раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним на полях саміту G20 в Аргентині та обговорить із ним Агресію Росії в Азовському морі.