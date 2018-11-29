У Керченській протоці через блокування руху зафіксували 421 корабель, - МінТОТ

Ілюстративне фото (twitter.com/KerchFM)

За два дні кількість кораблів у протоці збільшилась у 2,5 рази

Через блокування та перегородження Російською Федерацією проходу Керченською протокою, там зібрався 421 корабль. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Міністерства з питань тимчасово окупованих територій (МінТОТ) у Facebook.

Як зазначається, під час моніторингу протоки у період з 25 по 27 листопада виявлено надзвичайно велике скупчення кораблів. Їхня кількість збільшилась зі 167 до 421 корабля.

Фото: розташування кораблів у Керченській протоці (facebook.com/MinistryforTOT)

У міністерстві наголошують, що протока використовується для міжнародного судноплавства відповідно до Конвенції ООН з морського права 1982 року. Однак наразі українські та іноземні торгові судна вимушені залишатися в акваторії Чорного та Азовського морів без подальшої можливості заходження до портів Бердянська та Маріуполя.

"Загалом, такі дії Росії можуть свідчити про навмисне порушення норм Конвенції ООН з морського права 1982 року та Договору між Україною та Російською Федерацією про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки 2003 року", - заявили у МінТОТ.



Зокрема, зазначається, що РФ порушує право України на свободу судноплавства та на мирний прохід міжнародною протокою, який обов'язково має бути неперервним та швидким. Блокування Керченської протоки свідчить про фактичне зупинення мирного проходу, що є забороненим в міжнародному морському праві.



Нагадаємо, до українського порту в Бердянську та Маріуполі уже шосту добу не можуть дістатися кілька кораблів через блокування Азовського моря Росією.

Раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян зазначав, що українські порти, які мають вихід до Азовського моря, залишаються заблокованими. Зокрема, ввечері 28 листопада в очікуванні на вхід в Азовське море перебувало 18 суден - 4 прямують до порту Бердянськ та 14 до порту Маріуполь.