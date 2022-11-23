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Усі енергоблоки Південноукраїнської АЕС аварійно зупинені: у чому причина

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Миколаївська область, Середа 23 листопада 2022 15:26
Усі енергоблоки Південноукраїнської АЕС аварійно зупинені: у чому причина Фото: енергоблоки Південноукраїнської АЕС аварійно зупинено (УНІАН)
Автор: Дмитро Левицький, Наталія Юрченко

Усі енергоблоки Південноукраїнської АЕС у Миколаївській області аварійно зупинені. Причиною цього є руйнуванням електромереж.

Про це у коментарі для РБК-Україна повідомив речник "Енергоатому" Леонід Олійник.

"Так. Це пов‘язано з руйнуванням мереж. Зі станцією все добре. Нема куди видавати електроенергію", - зазначив він.

Нагадаємо, Росія влаштувала черговий ракетний терор України, про вибухи та роботу ППО повідомляють у багатьох областях. Детальніше про це - у матеріалі РБК-Україна.

Водночас у більшості областей повідомляють про відключення світла та можливу відсутність водопостачання. Також проблеми зі світлом фіксують у Молдові.

Через ракетні удари у більшості областей ввели екстрені відключення світла.

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Южно-Украинская АЭС відключеня світла ракетный удар
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