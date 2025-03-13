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Росіяни, ймовірно, стратили щонайменше 5 українських полонених, - омбудсмен

Україна , Четвер 13 березня 2025 10:09
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Росіяни, ймовірно, стратили щонайменше 5 українських полонених, - омбудсмен Фото: омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти, ймовірно, вбили щонайменше п'ятьох беззбройних українських військових, які потрапили в полон. Відео страти полонених було опубліковане в мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на омбудсмена з прав людини Дмитра Лубінця в Telegram.

У соцмережах шириться чергове відео з ймовірною стратою беззбройних українських військовослужбовців, які потрапили в полон до росіян. Як зазначив омбудсмен, на кадрах видно щонайменше п'ятьох, ймовірно, вбитих військовополонених.

Лубінець повідомив, що направив листи до ООН та МКЧХ, аби воєнний злочин був зафіксований.

"Ті, хто дає накази та виконує такі звірства, повинні нести сувору відповідальність", - наголосив він.

Свідків або тих, хто має інформацію щодо зазначеного факту злочину проти українських військовослужбовців, просять негайно повідомити про це на "гарячу лінію" омбудсмена України за номером 0800 50 17 20.

Страти українських полонених

Як раніше повідомляв омбудсмен Дмитро Лубінець, у 2024 році офіційно підтвердили розстріли росіянами 109 українських військовополонених. За його словами, за попередні роки загалом вдалося зафіксувати 177 випадків вбивств окупантами українських захисників.

Нагадаємо, у лютому 2025 року у мережі з'явилося відео страти українських воїнів, які потрапили у полон росіян у Курській області. На кадрах видно, як російський окупант свідомо стріляє в голову українському військовополоненому. За словами одного з українських бійців, це були воїни 82-ї бригади.

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Збройні сили України Війна в Україні Дмитро Лубінець
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Росіяни, ймовірно, стратили щонайменше 5 українських полонених, - омбудсмен
Росіяни, ймовірно, стратили щонайменше 5 українських полонених, - омбудсмен
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