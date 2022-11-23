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В Україні через ракетні обстріли відключили від мережі три АЕС, а ЗАЕС - у блекауті

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Україна, Середа 23 листопада 2022 16:34
В Україні через ракетні обстріли відключили від мережі три АЕС, а ЗАЕС - у блекауті Фото: росіяни спричинили відключення від мережі трьох АЕС (wikimedia)
Автор: Дмитро Левицький

Сьогодні, 23 листопада, через російські ракетні удари від української електромережі відключилися Рівненська, Південноукраїнська та Хмельницька АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Енергоатома".

"Через зниження частоти в енергосистемі України на Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС спрацював аварійний захист, внаслідок чого всі енергоблоки були автоматично відключені. Наразі вони працюють у проєктному режимі, без генерації у вітчизняну енергосистему", - розповіли в компанії.

В "Енергоатомі" заспокоюють українців, що радіаційний фон на майданчиках цих АЕС і прилеглих територіях не змінився. Всі показники в нормі. Як зазначають в компанії, видача електроенергії відновиться, коли нормалізується робота енергосистеми.

"Також через зниження частоти було зупинено живлення власних потреб Запорізької АЕС з енергосистеми України. Станція перейшла в режим повного блекауту. Всі дизель-генератори - в роботі. Радіаційний фон на майданчику ЗАЕС залишається в нормі", - повідомили в компанії.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо про зупинку роботи Південноукраїнської АЕС.

Пізніше з'явилася інформація про відключення від енергосистеми Хмельницької АЕС.

Крім того, через ракетні удари у більшості областей ввели екстрені відключення світла.

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