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Перший блок Хмельницької АЕС підключили до електромережі

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Київ, Четвер 24 листопада 2022 17:50
Перший блок Хмельницької АЕС підключили до електромережі Фото: Хмельницька АЕС підключена до електромережі України (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Перший блок Хмельницької атомної електростанції сьогодні, 24 листопада, енергетики підключили до електромережі України.

Про це заявив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення.

"О 13:53 Перший блок Хмельницької АЕС було підключено до єдиної електромережі України", - наголосив Гамалій.


Він також підкреслив, що енергосистема України поступово приходить до тями від атак ворога. Починається підключення споживачів до мережі.

Раніше ми писали, що вчора, 23 листопада, через російські ракетні удари від української електромережі відключилися Рівненська, Південноукраїнська та Хмельницька АЕС.


Нагадаємо, також стало відомо про зупинення роботи Південноукраїнської АЕС. Згодом з'явилася інформація про відключення від енергосистеми Хмельницької АЕС.

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