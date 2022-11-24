Перший блок Хмельницької АЕС підключили до електромережі

Перший блок Хмельницької атомної електростанції сьогодні, 24 листопада, енергетики підключили до електромережі України.

Про це заявив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення .

Він також підкреслив, що енергосистема України поступово приходить до тями від атак ворога. Починається підключення споживачів до мережі.

"О 13:53 Перший блок Хмельницької АЕС було підключено до єдиної електромережі України", - наголосив Гамалій.

Раніше ми писали, що вчора, 23 листопада, через російські ракетні удари від української електромережі відключилися Рівненська, Південноукраїнська та Хмельницька АЕС.



Нагадаємо, також стало відомо про зупинення роботи Південноукраїнської АЕС. Згодом з'явилася інформація про відключення від енергосистеми Хмельницької АЕС.

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