Ситуация в аэропорту "Киев": туристов поселили в отель

Туристов, которые должны были лететь в Шарм-эль-Шейх, разместили в гостинице

В столичном аэропорту "Киев" (Жуляны) туристов, которые должны были лететь в Шарм-эль-Шейх (Египет), разместили в гостинице. Об этом сообщает "112 Украина".

Сообщается, что туроператор им пообещал, что они смогут вылететь уже из аэропорта "Борисполь".

Кроме того, в самом аэропорту через десять часов вынесли людям воду и бутерброды. Сообщается, что несколько сотен туристов находятся в аэропорту более 30 часов.

Напомним, в аэропорту "Киев" задерживаются около пяти авиарейсов, которые были запланированы на вылет 30 июня и 1 июля.