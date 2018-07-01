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Ситуация в аэропорту "Киев": туристов поселили в отель

НовостиОбщество    01.07.2018 - 15:33
Фото: аеропорт Жуляни (iev.aero)
Фото: аеропорт Жуляни (iev.aero)

Туристов, которые должны были лететь в Шарм-эль-Шейх, разместили в гостинице

В столичном аэропорту "Киев" (Жуляны) туристов, которые должны были лететь в Шарм-эль-Шейх (Египет), разместили в гостинице. Об этом сообщает "112 Украина".

Сообщается, что туроператор им пообещал, что они смогут вылететь уже из аэропорта "Борисполь".

Кроме того, в самом аэропорту через десять часов вынесли людям воду и бутерброды. Сообщается, что несколько сотен туристов находятся в аэропорту более 30 часов.

Напомним, в аэропорту "Киев" задерживаются около пяти авиарейсов, которые были запланированы на вылет 30 июня и 1 июля.

Из аэропорта "Киев" не могут вылететь примерно 1 тыс. людей Из аэропорта "Киев" не могут вылететь несколько тысяч туристов
Теги публикации: Киев, аэропорт, Жуляны  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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