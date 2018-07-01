Ситуація в аеропорту "Київ": туристів поселили в готель

Туристів, які повинні були летіти в Шарм-ель-Шейх, розмістили в готелі

У столичному аеропорту "Київ" (Жуляни) туристів, які повинні були летіти в Шарм-ель-Шейх (Єгипет), розмістили в готелі. Про це повідомляє "112 Україна".

Повідомляється, що туроператор їм пообіцяв, що вони зможуть вилетіти вже з аеропорту "Бориспіль".

Крім того, в самому аеропорту через десять годин винесли людям воду і бутерброди. Повідомляється, що кілька сотень туристів знаходяться в аеропорту більше 30 годин.

Нагадаємо, в аеропорту "Київ" затримуються близько п'яти авіарейсів, які були заплановані на виліт 30 червня і 1 липня.