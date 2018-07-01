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Ситуація в аеропорту "Київ": туристів поселили в готель

НовиниСуспільство    01.07.2018 - 15:33
Фото: аеропорт Жуляни (iev.aero)
Фото: аеропорт Жуляни (iev.aero)

Туристів, які повинні були летіти в Шарм-ель-Шейх, розмістили в готелі

У столичному аеропорту "Київ" (Жуляни) туристів, які повинні були летіти в Шарм-ель-Шейх (Єгипет), розмістили в готелі. Про це повідомляє "112 Україна".

Повідомляється, що туроператор їм пообіцяв, що вони зможуть вилетіти вже з аеропорту "Бориспіль".

Крім того, в самому аеропорту через десять годин винесли людям воду і бутерброди. Повідомляється, що кілька сотень туристів знаходяться в аеропорту більше 30 годин.

Нагадаємо, в аеропорту "Київ" затримуються близько п'яти авіарейсів, які були заплановані на виліт 30 червня і 1 липня.

З аеропорту "Київ" не можуть вилетіти приблизно 1 тис. людей З аеропорту "Київ" не можуть вилетіти кілька тисяч туристів
Теги публікації: Київ, аэропорт, Жуляны  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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