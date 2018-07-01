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Интервью

Из аэропорта "Киев" не могут вылететь примерно 1 тыс. людей

НовостиПроисшествия    01.07.2018 - 14:47
Фото: аэропорт "Киев"
Фото: аэропорт "Киев"

В аэропорту задерживается около 5 авиарейсов

В столичном аэропорту "Киев" задерживаются около пять авиарейсов, которые были запланированы на вылет 30 июня и 1 июля. Об этом говорится в информации справки аэропорта "Киев".

В частности, по данным табло аэропорта Жулян, по состоянию на 13:00 в воскресенье задержаны три рейса авиакомпании Bravo.

"Рейс Bravo Airways: до Афин задерживается с 12:30 до 18:30, до Аликанте задерживается с 8:00 до 19:40; Рейс до Анталии задержан с 3:00 утра до 0:00. Рейс авиакомпании Anda air в Даламан задерживается до 21:10. Задерживается рейс в Батуми авиакомпании SkyUP", - говорится на информационном табло.

Также сообщается, что некоторые рейсы были осуществлены с задержкой почти в 12 часов.

"Рейс BAY4425 авиакомпании Bravo Airways по направлению Киев-Даламан, время отправления: 00:05 1 июля, вылет: в 11:38" - говорится на табло.

По данным справки, 1 июля также не осуществлены некоторые рейсы, запланированные до вылета на 30 июня.

"Возможно, еще есть несколько рейсов, которые не вылетели вчера. Есть рейсы, которые не на табло, для справки, информацию по ним не предоставляли. По ним также есть задержка", - рассказали в справке.

Напомним, ранее сообщалось, что в столичном аэропорту "Киев" со вчера, 30 июня, задерживают рейсы. По состоянию на 12:00 на информационном табло сообщалось о задержке семи рейсов.

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Теги публикации: аэропорт, Жуляны, авиасообщение  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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