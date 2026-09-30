Сетка против FPV: украинский производитель показал новый перехватчик "Мангал"

Украинская оборонная компания Phantom Defence на конференции IT Arena во Львове впервые анонсировала перехватчик FPV-дронов "Мангал". Система стреляет сеткой с грузилами и рассчитана на шесть зарядов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на dev.ua.

Что известно о "Мангале"

Украинская компания Phantom Defence впервые анонсировала разработку на ежегодной технологической конференции IT Arena во Львове. Систему создали для противовоздушной защиты позиций, объектов и военной техники от вражеских беспилотников типа FPV.

Фото: перехватчик FPV "Мангал" (dev.ua)

Заряд стреляет специальной сеткой с грузилами. Она раскрывается непосредственно при выстреле, физически запутывает вражеский дрон и сбивает его. Модуль рассчитан на шесть зарядов и имеет две камеры для осмотра и контроля ситуации. Также есть функция автоматического детектирования целей, упрощающая и ускоряющая выявление угрозы оператором.

Где можно устанавливать и когда ожидать серию

Систему можно монтировать стационарно, в том числе для защиты блокпостов, окопов или инфраструктуры или на автомобильную технику.

По словам представителей компании, первые серийные образцы могут появиться на рынке уже через несколько месяцев.

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