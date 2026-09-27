Буданов розповів, коли Україна почне масово застосовувати дрони-перехоплювачі

Як повідомляє РБК-Україна , про це керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив у коментарі Новини.LІVE .

Буданов зазначив, що прототипи дронів-перехоплювачів вже тестують у бойових умовах і вони збивають ворожі безпілотники.

"Ми ж тестуємо зараз прототипи не як раніше в лабораторіях, а по живому, і вони роблять свою роботу", - сказав глава ОП.

За його словами, зараз йдеться про масштабування виробництва та застосування таких систем. Тому масове застосування дронів-перехоплювачів може розпочатися протягом кількох місяців.