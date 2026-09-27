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Буданов розповів, коли Україна почне масово застосовувати дрони-перехоплювачі

09:27 27.09.2026 Нд
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Буданов розповів, коли Україна почне масово застосовувати дрони-перехоплювачі Фото: керівник Офісу президента України Кирило Буданов (Getty Images)
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Україна почне масово застосовувати дрони-перехоплювачі протягом кількох місяців.

Як повідомляє РБК-Україна, про це керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив у коментарі Новини.LІVE.

Буданов зазначив, що прототипи дронів-перехоплювачів вже тестують у бойових умовах і вони збивають ворожі безпілотники.

"Ми ж тестуємо зараз прототипи не як раніше в лабораторіях, а по живому, і вони роблять свою роботу", - сказав глава ОП.

За його словами, зараз йдеться про масштабування виробництва та застосування таких систем. Тому масове застосування дронів-перехоплювачів може розпочатися протягом кількох місяців.

Дрони-перехоплювачі вже випробовує Україна

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський показав перші кадри знищення реактивних "Шахедів" українськими дронами-перехоплювачами.

За його словами, Україна вже випробувала кілька розробок проти реактивних "Шахедів" у реальних боях. Тепер влада хоче зробити їх системною зброєю.

До того ж СБУ збила реактивну "Герань-5" українським перехоплювачем і показала відео.

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Офіс президента Кирило Буданов Війна в Україні Дрони
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