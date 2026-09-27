Буданов розповів, коли Україна почне масово застосовувати дрони-перехоплювачі
Україна почне масово застосовувати дрони-перехоплювачі протягом кількох місяців.
Як повідомляє РБК-Україна, про це керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив у коментарі Новини.LІVE.
Буданов зазначив, що прототипи дронів-перехоплювачів вже тестують у бойових умовах і вони збивають ворожі безпілотники.
"Ми ж тестуємо зараз прототипи не як раніше в лабораторіях, а по живому, і вони роблять свою роботу", - сказав глава ОП.
За його словами, зараз йдеться про масштабування виробництва та застосування таких систем. Тому масове застосування дронів-перехоплювачів може розпочатися протягом кількох місяців.
Дрони-перехоплювачі вже випробовує Україна
Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський показав перші кадри знищення реактивних "Шахедів" українськими дронами-перехоплювачами.
За його словами, Україна вже випробувала кілька розробок проти реактивних "Шахедів" у реальних боях. Тепер влада хоче зробити їх системною зброєю.
До того ж СБУ збила реактивну "Герань-5" українським перехоплювачем і показала відео.