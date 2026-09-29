Нові перехоплювачі реактивних дронів уже використовують на практиці, - Клименко
Україна випробовує власні перехоплювачі реактивних дронів, а частина бойових груп уже користується ними.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис секретаря Ради національної безпеки і оборони Ігоря Клименка.
"Нові українські перехоплювачі вже проходять активні випробування, а частина бойових груп використовує їх на практиці", - написав Клименко.
Разом із виробниками, за його словами, працюють над підвищенням ефективності перехоплювачів і переходом до масового виробництва.
Під час останньої Ставки Верховного Головнокомандувача докладно опрацювали питання розробки, випробувань, виробництва і постачання українських засобів проти швидкісних повітряних загроз. Також визначили перші кроки для масштабування.
Скільки тривог було у Києві
Столиця вже місяць майже безперервно перебуває під атаками російських реактивних дронів. Від 27 серпня у Києві зафіксували 235 повітряних тривог загальною тривалістю 261 година - це понад 10 діб.
"Росія нарощує повітряні атаки. Наш виклик - нарощувати можливості протидії", - написав секретар РНБО.
За його словами, це новий виклик для української ППО. Для відповіді потрібні швидкі технічні рішення і масове виробництво засобів перехоплення.
Що робить РНБО
У РНБО координують роботу державних органів, військових і виробників - від технічних рішень до виробництва і постачання.
"Важливо оперативно вирішувати проблемні питання, нарощувати спроможності та постійно вдосконалювати перехоплювачі відповідно до нових тактик і технологій ворога", - наголосив Клименко.
Паралельно з міжнародними партнерами працюють над новими пакетами для ППО і шукають додаткові рішення для протидії повітряним загрозам. Окремий напрям - санкційний тиск, який має обмежувати можливості Росії виробляти нові засоби терору.
Клименко подякував українським виробникам, які щодня працюють над цими рішеннями, і всім захисникам українського неба.
"Працюємо над тим, щоб Україна мала достатньо засобів для ефективного захисту людей та інфраструктури", - додав він.
Нагадаємо, що 28 вересня міністр оборони України Євгеній Хмара на засіданні Ради ЄС із закордонних справ закликав профінансувати перехоплювачі для реактивних шахедів.
За його словами, кошти потрібні вже цієї осені, щоб виробники встигли закупити комплектуючі та виготовити дрони.
Тим часом оператори Окремої артилерійської бригади Національної гвардії України вперше збили реактивну "Герань-4" дроном-перехоплювачем "Генерал Черешня Bullet".
За даними ГУР, ця "Герань" має турбореактивний двигун і здатна розвивати швидкість до 500 км/год.