Систему автофиксации нарушений ПДД распространяют на Львовскую область

Фото: Владислав Криклий (РБК-Украина)

До лета во Львовской области установят не менее пяти комплексов

Систему автофиксации нарушений на дорогах вслед за Киевом и Киевской областью распространяют и на Львовскую область. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает правительственный портал.

Криклий отметил, что по предложению "Укравтодора", пять комплексов автоматической фиксации будут установлены во Львовской области до 1 июня.

"Всего в планах до конца года приобрести еще 220 таких комплексов, следовательно, в целом количество комплексов составит 270", - отметил он.

Криклий подчеркнул, что Министерство инфраструктуры, "Укринфрапроект" и "Укравтодор" со своей стороны выполнили все задачи, необходимые для запуска автофиксации нарушений ПДД.

Отметим, ранее сообщалось, что запуск системы в Киеве и Киевской области переносится из-за обстоятельств, связанных с пандемией COVID-19. Изначально запуск планировался на 1 мая 2020 года.

Напомним, 12 марта Министерство внутренних дел представило систему видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Предполагалось, что с начала мая заработают 20 камер в Киеве и еще 30 камер в Киевской области. Они должны автоматически фиксировать нарушения, после чего водителям будут рассылаться уведомления о штрафах.