Систему автофіксації порушень ПДР поширюють на Львівську область

Фото: Владислав Криклій (РБК-Україна)

До літа у Львівській області встановлять не менше п'яти комплексів

Систему автофіксації порушень на дорогах слідом за Києвом та Київською областю поширюють і на Львівську область. Про це заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій, передає урядовий портал.

Криклій зазначив, що за пропозицією "Укравтодору", п'ять комплексів автоматичної фіксації будуть встановлені у Львівській області до 1 червня.

"Всього у планах до кінця року придбати ще 220 таких комплексів, отже, загалом кількість комплексів складе 270", - зазначив він.

Криклій підкреслив, що Міністерство інфраструктури, "Укрінфрапроект" і "Укравтодор" зі свого боку виконали всі завдання, необхідні для запуску автофіксації порушень ПДР.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що запуск системи у Києві та Київській області переноситься через обставини, пов'язані з пандемією COVID-19. Спочатку запуск планувався на 1 травня 2020 року.

Нагадаємо, 12 березня Міністерство внутрішніх справ представило систему відеофіксації порушень правил дорожнього руху. Передбачалося, що з початку травня запрацюють 20 камер в Києві і ще 30 камер в Київській області. Вони повинні автоматично фіксувати порушення, після чого водіям будуть розсилатися повідомлення про штрафи.