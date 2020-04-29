ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

МВД перенесло запуск системы автофиксации нарушений на дорогах

Новости » Общество     29.04.2020 - 09:41
МВД перенесло запуск системы автофиксации нарушений на дорогах
Фото: система фиксации нарушений (facebook.com/artem.shevchenko.9)

Систему запустят после окончания карантина

Министерство внутренних дел перенесло запуск системы автоматической фото и видеофиксации дорожного движения в связи с карантином. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Сообщается, что запуск системы видеофиксации планировался на 1 мая, однако ограничения, введенные в связи с карантином, влияют на работу определенных подразделений полиции и других организаций, задействованных в процессе работы системы.

"Поэтому в МВД принято решение по отсрочке работы системы видеофиксации нарушений правил дорожного движения до окончания режима строгого карантина", - сообщили в министерстве.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве и области запускают видеофиксацию нарушений на дорогах. В частности, в столице установлены 20 камер, еще 30 будут работать в области. Камеры установлены в местах, где по статистике в ДТП погибает наибольшее количество людей. Ожидается, что с 1 мая нарушители скоростного режима начнут получать уведомления о штрафе.

Отметим, министр внутренних дел Арсен Аваков анонсировал запуск системы видеофиксации нарушений ПДД еще год назад.

Суд оштрафовал на 17 тыс. гривен участника стычки в Гидропарке МВД просит Раду принять закон о суррогатном материнстве
Новости Украины Министерство внутренних дел УкраиныштрафПДД
News
On Top