МВД перенесло запуск системы автофиксации нарушений на дорогах

Фото: система фиксации нарушений (facebook.com/artem.shevchenko.9)

Систему запустят после окончания карантина

Министерство внутренних дел перенесло запуск системы автоматической фото и видеофиксации дорожного движения в связи с карантином. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Сообщается, что запуск системы видеофиксации планировался на 1 мая, однако ограничения, введенные в связи с карантином, влияют на работу определенных подразделений полиции и других организаций, задействованных в процессе работы системы.

"Поэтому в МВД принято решение по отсрочке работы системы видеофиксации нарушений правил дорожного движения до окончания режима строгого карантина", - сообщили в министерстве.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве и области запускают видеофиксацию нарушений на дорогах. В частности, в столице установлены 20 камер, еще 30 будут работать в области. Камеры установлены в местах, где по статистике в ДТП погибает наибольшее количество людей. Ожидается, что с 1 мая нарушители скоростного режима начнут получать уведомления о штрафе.

Отметим, министр внутренних дел Арсен Аваков анонсировал запуск системы видеофиксации нарушений ПДД еще год назад.