Системи для обходу РЕБ. В Міноборони розповіли, чому "Шахеди" стають небезпечнішими

Фото: Нові технології роблять збиття дронів-камікадзе РФ значно складнішим (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Росіяни вдосконалюють дрони-камікадзе, встановлюючи на них 16-канальні системи. Це дозволяє їм змінювати частоти сигналів і долати українські зони придушення.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на інтерв'ю заступника міністра оборони Івана Гаврилюка BBC.

За його словами, нинішні "Шахеди" значно відрізняються від тих, які були у 2023 році.

Зокрема, тоді РФ тільки почала застосовувати ці дрони-камікадзе і обладнувала їх чотириканальними антенами. Через це вони були відносно вразливими до систем радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Наразі країна-агресорка використовує 16-канальні системи, що у поєднанні з тактикою масованих ударів дає значно більший ефект. З цієї причини "Шахеди" стали небезпечнішими і їх складніше збивати.

Гаврилюк зазначив, що для відбиття атак створюються "багатоешелонні" лінії оборони.

Він розповів, що до них входять зенітно-ракетні комплекси, мобільні вогневі групи, дрони-перехоплювачі, що атакують російські безпілотники в повітрі. Також це засоби РЕБ для глушіння каналів управління, а також авіація - зокрема винищувачі F-16.

Виробництво дронів в Україні

Нагадаємо, останнім часом Україна підвищила обсяги виробництва дронів - на цей момент щорічно країна може виготовляти близько 10 млн дронів. Це стосується і дронів зі штучним інтелектом.

Крім того, українські інженери розробляють нові ударні дрони для полювання за "Шахедами". Вони діють за принципом ракет ППО - вибухають поряд із ворожими цілями та вражають їх уламками.

Раніше РБК-Україна писало, що ефективним підтвердженням використання дронів з ШІ є операція "Павутина". Тоді 34% стратегічної авіації країни-агресорки було виведено з ладу.

