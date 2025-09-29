RU

Системы для обхода РЭБ. В Минобороны рассказали, почему "Шахеды" становятся опаснее

Фото: Новые технологии делают сбивание дронов-камикадзе РФ значительно сложнее (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Россияне совершенствуют дроны-камикадзе, устанавливая на них 16-канальные системы. Это позволяет им менять частоты сигналов и преодолевать украинские зоны подавления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью заместителя министра обороны Ивана Гаврилюка BBC.

По его словам, нынешние "Шахеды" значительно отличаются от тех, которые были в 2023 году.

В частности, тогда РФ только начала применять эти дроны-камикадзе и оборудовала их четырехканальными антеннами. Поэтому они были относительно уязвимыми к системам радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Сейчас страна-агрессор использует 16-канальные системы, что в сочетании с тактикой массированных ударов дает значительно больший эффект. По этой причине "Шахеды" стали опаснее и их сложнее сбивать.

Гаврилюк отметил, что для отражения атак создаются "многоэшелонные" линии обороны.

Он рассказал, что в них входят зенитно-ракетные комплексы, мобильные огневые группы, дроны-перехватчики, атакующие российские беспилотники в воздухе. Также это средства РЭБ для глушения каналов управления, а также авиация - в частности истребители F-16.

 

Производство дронов в Украине

Напомним, в последнее время Украина повысила объемы производства дронов - на данный момент ежегодно страна может производить около 10 млн дронов. Это касается и дронов с искусственным интеллектом.

Кроме того, украинские инженеры разрабатывают новые ударные дроны для охоты за "Шахедами". Они действуют по принципу ракет ПВО - взрываются рядом с вражескими целями и поражают их обломками.

Ранее РБК-Украина писало, что эффективным подтверждением использования дронов с ИИ является операция "Паутина". Тогда 34% стратегической авиации страны-агрессора было выведено из строя.

