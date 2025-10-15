Система Путіна не витримає. Ефект санкцій підтверджує розвідка, - Зеленський

"Доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки України Олега Іващенка. Санкції світу дійсно обмежують російську здатність продовжувати й розширювати цю війну, і чим сильніший буде санкційний тиск, тим швидше зможемо гарантувати надійну безпеку", - зазначив Зеленський.

За його словами, це чітко підтверджується закритими даними, які були здобуті нашою розвідкою. Є також безліч відкритих даних, зокрема щодо стану російської промисловості, фінансів, регіональних бюджетів, які загалом підтверджують правильність курсу на подальший тиск на Росію.

"Система (російського диктатора Володимира – ред.) Путіна не витримає протистояння, у яке він завів Росію. Визначили сьогодні ключові напрями подальшого нашого тиску. Доручив працювати з відповідними країнами", - додав президент України.

Обговорили джерела постачання для російської зброї

Глава держави також зазначив, що напередодні візиту у Вашингтон і контактів з європейськими лідерами обговорив з Іващенком ключові джерела постачання в Росію критичних компонентів та обладнання для виробництва зброї.

"Ми в Україні чітко розуміємо, яке постачання має найбільше значення для Москви, і кожна така схема має бути перекрита. У наших партнерів для цього є всі можливості", - підкреслив Зеленський.