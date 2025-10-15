Система Путина не выдержит. Эффект санкций подтверждает разведка, - Зеленский

"Доклад руководителя Службы внешней разведки Украины Олега Иващенко. Санкции мира действительно ограничивают российскую способность продолжать и расширять эту войну, и чем сильнее будет санкционное давление, тем быстрее сможем гарантировать надежную безопасность", - отметил Зеленский.

По его словам, это четко подтверждается закрытыми данными, которые были получены нашей разведкой. Есть также множество открытых данных, в частности о состоянии российской промышленности, финансов, региональных бюджетов, которые в целом подтверждают правильность курса на дальнейшее давление на Россию.

"Система (российского диктатора Владимира - ред.) Путина не выдержит противостояния, в которое он завел Россию. Определили сегодня ключевые направления дальнейшего нашего давления. Поручил работать с соответствующими странами", - добавил президент Украины.

Обсудили источники поставок для российского оружия

Глава государства также отметил, что накануне визита в Вашингтон и контактов с европейскими лидерами обсудил с Иващенко ключевые источники поставок в Россию критических компонентов и оборудования для производства оружия.

"Мы в Украине четко понимаем, какие поставки имеют наибольшее значение для Москвы, и каждая такая схема должна быть перекрыта. У наших партнеров для этого есть все возможности", - подчеркнул Зеленский.