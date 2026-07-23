Сирський не йде "на відпочинок". Зеленський сказав, де бачить ексголовкома
Колишній головком ЗСУ Олександр Сирський і ексначальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов після відставки не будуть відпочивати, а передаватимуть досвід новому командуванню.
Як повідомляє РБК-Україна, про це український президент Володимир Зеленський заявив під час пресконференції з прем’єр-міністром Ірландії Міхолом Мартіном у Києві.
Глава держави наголосив, що у Сирського "дуже сильний" досвід і в нього були "дуже фахові операції".
"Ми все розуміємо, тому безумовно будемо робити так, щоб і Олександр Станіславович, і Андрій Гнатов, скажімо так, не відпочивали, а передавали досвід новому командуванню", - сказав президент.
За словами Зеленського, Сирський і Гнатов будуть допомагати і радитись з новим головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим.
Нагадаємо, раніше джерело РБК-Україна розповіло, що Сирський і Гнатов не будуть займатися операційною діяльністю після відставки.
Співрозмовник зазначив, що вони будуть долучені інтелектуально і візійно. Він додав, що ексголовком може опинитись в системі військової освіти.
Зазначимо, 21 липня Зеленський ухвалив рішення про зміну керівництва Збройних сил України, призначивши новим головнокомандувачем Михайла Драпатого.
Цьому кадровому рішенню передували масштабні акції протесту в Києві та інших містах країни, які розпочалися після звільнення з посади міністра оборони Михайла Федорова.
РБК-Україна також повідомляло, що президент уже окреслив для нового головнокомандувача ЗСУ перелік першочергових завдань.