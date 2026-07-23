Сирський не йде "на відпочинок". Зеленський сказав, де бачить ексголовкома

Колишній головком ЗСУ Олександр Сирський і ексначальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов після відставки не будуть відпочивати, а передаватимуть досвід новому командуванню.

Як повідомляє РБК-Україна , про це український президент Володимир Зеленський заявив під час пресконференції з прем’єр-міністром Ірландії Міхолом Мартіном у Києві.

Глава держави наголосив, що у Сирського "дуже сильний" досвід і в нього були "дуже фахові операції".

"Ми все розуміємо, тому безумовно будемо робити так, щоб і Олександр Станіславович, і Андрій Гнатов, скажімо так, не відпочивали, а передавали досвід новому командуванню", - сказав президент.

За словами Зеленського, Сирський і Гнатов будуть допомагати і радитись з новим головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим.

Нагадаємо, раніше джерело РБК-Україна розповіло, що Сирський і Гнатов не будуть займатися операційною діяльністю після відставки.

Співрозмовник зазначив, що вони будуть долучені інтелектуально і візійно. Він додав, що ексголовком може опинитись в системі військової освіти.

Зазначимо, 21 липня Зеленський ухвалив рішення про зміну керівництва Збройних сил України, призначивши новим головнокомандувачем Михайла Драпатого.