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Сирський про визволення Київської області: ця перемога стала фундаментом

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Київ, Неділя 02 квітня 2023 12:45
Сирський про визволення Київської області: ця перемога стала фундаментом Фото: командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський (t.me/osirskiy)
Автор: Наталія Юрченко

Рік тому українським захисникам вдалося визволити Київську область від російських окупантів. Це стало стратегічною перемогою та основою подальших операцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Сухопутних військ генерал-полковника Олександра Сирського в Telegram.

"Завдяки вдалим діям мотивованих воїнів Сил оборони, рік тому нам вдалося здобути стратегічну перемогу над російською армією і вибити її підрозділи з Київської області та півночі загалом", - заявив він.

Сирський назвав деокупацію Київської області фундаментом майбутніх успішних операцій ЗСУ.

"Пишаюся кожним воїном та командиром", - додав генерал-полковник.

Нагадаємо, у річниці деокупації Бучі відбувся саміт, у якому взяли участь прем’єри Словаччини, Словенії і Хорватії, а також президентка Молдови.

Учасники Бучанського саміту підписали декларацію про відповідальність Росії за злочини, скоєні в Україні.

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