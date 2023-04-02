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Сырский об освобождении Киевской области: эта победа стала фундаментом

Новина українською →
Киев, Воскресенье 02 апреля 2023 12:45
Сырский об освобождении Киевской области: эта победа стала фундаментом Фото: командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский (t.me/osirskiy)
Автор: Наталья Юрченко

Год назад украинским защитникам удалось освободить Киевскую область от российских оккупантов. Это стало стратегической победой и основой дальнейших операций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Сухопутными войсками генерал-полковника Александра Сырского в Telegram.

"Благодаря удачным действиям мотивированных воинов Сил обороны год назад нам удалось одержать стратегическую победу над российской армией и выбить ее подразделения из Киевской области и севера в целом", - заявил он.

Сырский назвал деоккупацию Киевской области фундаментом предстоящих успешных операций ВСУ.

"Горжусь каждым воином и командиром", - добавил генерал-полковник.

Напомним, в годовщину деоккупации Бучи состоялся саммит, в котором приняли участие премьеры Словакии, Словении и Хорватии, а также президент Молдовы.

Участники Бучанского саммита подписали декларацию об ответственности России за преступления, совершенные в Украине.

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