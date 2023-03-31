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Учасники Бучанського саміту підписали декларацію про злочини Росії в Україні

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Буча, П'ятниця 31 березня 2023 21:46
Учасники Бучанського саміту підписали декларацію про злочини Росії в Україні Фото: президент України Володимир Зеленський та інші учасники Бучанського саміту (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 31 березня, за підсумками Бучанського саміту було підписано декларацію про відповідальність російських окупантів за злочини в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Згідно з документом, лідери, які взяли участь у саміті, вирішили засудити тяжкі злочини, скоєні на території України, у тому числі у Бучі, та стали символом жахіть російської агресії.

Також чиновники підтримали зусилля прокурора Міжнародного кримінального суду за важливі дії щодо забезпечення притягнення до відповідальності винних та зусиль держав у сфері розслідування злочинів.

Лідери привітали міжнародну підтримку та зусилля для забезпечення відповідальності за тяжкі злочини, у тому числі створення Спільної слідчої групи.

Підписанти Бучанської декларації закликали інші держави максимально підтримати діяльність Міжнародного центру розслідування злочинів агресії проти України. При цьому вони підтримали ідею створення міжнародного механізму компенсацій збитків, які були нанесені в результаті дій росіян.

Сторони закликали інші країни приєднуватись до Бучанської декларації.

Варто зауважити, що у Бучанському саміті брали участь прем'єр-міністри Словаччини Едуард Гегер, Словенії Роберт Голоб та Хорватії Андрій Пленкович і президент Молдови Майя Санду та президент України Володимир Зеленський. Саміт було проведено у річницю деокупації Бучі.

Нагадаємо, про приїзд низки чиновників країн Євросоюзу в Україну стало відомо сьогодні вранці.

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