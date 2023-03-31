Президент Молдови прибула з візитом до України до дня деокупації Бучі
Окрім прем'єр-міністрів низки країн, сьогодні 31 березня, до України з візитом прибула також президент Молдови Майя Санду.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Moldova Liberă.
"Майя Санду перебуває з офіційним візитом у Бучі", - пише видання.
Наразі жодні подробиці приїзду президента Молдови не розкривались.
Водночас варто додати, що сьогодні до України також прибули прем'єр-міністри Словаччини Едуард Гегер, Словенії Роберт Голоб та Хорватії Андрей Пленкович. Вони візьмуть участь в саміті з нагоди деокупації Бучі.
Оновлено о 13:50
Пресслужба Санду оприлюднила фотографію президента у Бучі.
"Сьогодні ми з народом Молдови разом зі світовою спільнотою згадуємо терор, вчинений проти мирного населення в Бучі рік тому. Ми вшановуємо і сумуємо за невинними. Демократичні країни повинні працювати разом, щоб забезпечити розслідування цих звірств і покарання винних", - пише Санду.
Today the people of Moldova and I stand with the global community in remembering the terror inflicted on the civilians in Bucha one year ago.— Maia Sandu (@sandumaiamd) March 31, 2023
We honor and grieve the innocent.
Democracies must work together to ensure that these atrocities are investigated and punished. pic.twitter.com/O1NieaqYfH
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Санду вже відвідувала Україну торік ще в червні. Тоді ж вона зустрілась зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським.
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