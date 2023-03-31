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Президент Молдови прибула з візитом до України до дня деокупації Бучі

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П'ятниця 31 березня 2023 13:43
Президент Молдови прибула з візитом до України до дня деокупації Бучі Фото: Майя Санду, президент Молдови (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Окрім прем'єр-міністрів низки країн, сьогодні 31 березня, до України з візитом прибула також президент Молдови Майя Санду.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Moldova Liberă.

"Майя Санду перебуває з офіційним візитом у Бучі", - пише видання.

Наразі жодні подробиці приїзду президента Молдови не розкривались.

Водночас варто додати, що сьогодні до України також прибули прем'єр-міністри Словаччини Едуард Гегер, Словенії Роберт Голоб та Хорватії Андрей Пленкович. Вони візьмуть участь в саміті з нагоди деокупації Бучі.

Оновлено о 13:50

Пресслужба Санду оприлюднила фотографію президента у Бучі.

"Сьогодні ми з народом Молдови разом зі світовою спільнотою згадуємо терор, вчинений проти мирного населення в Бучі рік тому. Ми вшановуємо і сумуємо за невинними. Демократичні країни повинні працювати разом, щоб забезпечити розслідування цих звірств і покарання винних", - пише Санду.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Санду вже відвідувала Україну торік ще в червні. Тоді ж вона зустрілась зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським.

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