Президент Молдови прибула з візитом до України до дня деокупації Бучі

"Майя Санду перебуває з офіційним візитом у Бучі", - пише видання.

Наразі жодні подробиці приїзду президента Молдови не розкривались.

Водночас варто додати, що сьогодні до України також прибули прем'єр-міністри Словаччини Едуард Гегер, Словенії Роберт Голоб та Хорватії Андрей Пленкович. Вони візьмуть участь в саміті з нагоди деокупації Бучі.

Оновлено о 13:50

Пресслужба Санду оприлюднила фотографію президента у Бучі.

"Сьогодні ми з народом Молдови разом зі світовою спільнотою згадуємо терор, вчинений проти мирного населення в Бучі рік тому. Ми вшановуємо і сумуємо за невинними. Демократичні країни повинні працювати разом, щоб забезпечити розслідування цих звірств і покарання винних", - пише Санду.

Today the people of Moldova and I stand with the global community in remembering the terror inflicted on the civilians in Bucha one year ago.



We honor and grieve the innocent.



Democracies must work together to ensure that these atrocities are investigated and punished. pic.twitter.com/O1NieaqYfH