Сирський відвідав позиції на Куп'янському напрямку і ухвалив рішення щодо маневреної оборони

Українські військові посилять маневрену оборону на Куп'янському напрямку. Таке рішення ухвалив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський у ході відвідування позицій на цій ділянці фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар начальника служби зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимира Фітьо в ефірі національного телемарафону.

За його словами, генерал-полковник відвідав позиції на Куп'янському напрямку позавчора, у суботу, 21 жовтня.

"Ми знаємо, що на цьому напрямку ворог намагається атакувати наші позиції, у нього нічого не виходить", - зазначив речник.

Так, командувач Східного угрупування військ Сирський безпосередньо з командирами бригад і підрозділів на цьому напрямку обговорив поточну ситуацію.

"Було дано певні розпорядження, прийнято рішення для посилення нашої маневреної оборони", - розповів Фітьо.

Представник Сухопутних військ зазначив, що наші захисники на цьому відрізку фронту не лише обороняються, але також здійснюють спроби покращити свої позиції та відкинути противника за будь-якої можливості.

Зокрема, минулої доби на Лимансько-Куп'янському напрямку Силами оборони було відбито двадцять атак російських окупантів, у тому числі в районі Синьківки, Іванівки, Серебрянського лісництва та Спірного. Там противник завдав 13 авіаційних ударів, тобто на десять більше, ніж днем раніше, розповів Фітьо.

Ситуація на Куп'янському напрямку

Зазначимо, що влітку ситуація на напрямку Лиман-Куп'янськ загострилася. Російські окупанти посилили атаки, намагаючись прорватися до річки Оскіл. Однак у вересні аналітики ISW повідомляли про уповільнення наступу росіян на лінії Куп'янськ-Кремінна.

За даними з ранкового зведення 23 жовтня Генерального штабу ЗСУ, минулої доби на Лиманському напрямку Сили оборони відбили близько 10 атак ворога в районах Надії та Серебрянського лісництва Луганської області.

Раніше у британській розвідці повідомили, що за останні два тижні значно збільшилася російська наступальна діяльність у напрямку Куп'янська-Лимана. Проте досягти прориву їм навряд чи вдасться.

Додамо, що минулої п'ятниці представники партизанського руху "Атеш" зафіксували переміщення російськими загарбниками військової техніки та особового складу із тимчасово окупованого Луганська для наступу на Куп'янському напрямку.

У середині жовтня командувач Східного угрупування військ генерал-полковник Сирський зазначив, що наступ росіян на Куп'янському напрямку поновився. Окупанти хочуть оточити Куп'янськ та вийти до річки Оскіл.