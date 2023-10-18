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Британська розвідка оцінила здатність Росії домогтися прориву на Куп'янському напрямі

Україна, Середа 18 жовтня 2023 09:02
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Британська розвідка оцінила здатність Росії домогтися прориву на Куп'янському напрямі Фото: російська армія продовжує наступ на Куп'янськ (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

За останні два тижні відбулося значне посилення російської наступальної активності у напрямку Куп'янськ-Лиман. Проте досягти прориву навряд чи вдасться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, російські обстріли посилилися, а підрозділи російських 6-ї та 25-ї загальновійськових армій та 1-ї гвардійської танкової армії провели атаки, але з обмеженим успіхом.

"Дуже ймовірно, що ця діяльність є частиною російського наступу, що триває, ведеться за кількома напрямками на сході України", - йдеться в повідомленні.

За даними британської розвідки, завдання Сухопутних військ Росії на напрямку Куп'янськ-Лиман, ймовірно, полягає в просуванні на захід до річки Оскіл для створення буферної зони навколо Луганської області.

"Сухопутні війська за останні місяці наростили боєздатність на Куп'янсько-Лиманському напрямку. Проте українські сили зберігають значну оборонну присутність на цьому напрямку, і малоймовірно, що Росія зможе досягти великого оперативного прориву", - зазначають у Міноборони Британії.

Російський наступ

Нагадаємо, за даними британської розвідки, Росія розпочала скоординований наступ у кількох напрямках на сході України. Зокрема, російські війська у Донецькій області проводять загальновійськовий наступ на добре захищене місто Авдіївку, яке знаходиться на лінії фронту з 2014 року.

Раніше британська розвідка повідомляла, що Росія кинула на східний фронт нову 25 армію. Її частини ведуть бойові дії на ділянці фронту на захід від Сєвєродонецька та Кремінної, вздовж кордону між Донецькою та Луганською областями.

За даними Генштабу ЗСУ, на Куп'янському напрямку українські військові за останню добу відбили понад 15 атак російської армії.

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Купянск
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