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Окупанти знизили темпи наступу на лінії Куп'янськ-Кремінна, - ISW

Куп'янськ, П'ятниця 29 вересня 2023 05:00
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Окупанти знизили темпи наступу на лінії Куп'янськ-Кремінна, - ISW Фото: окупанти знизили темпи наступу на лінії Куп'янськ-Кремінна (росЗМІ)
Автор: Наталія Юрченко

Наступ російських окупантів на лінії Куп'янськ-Кремінна сповільнився. Українські війська змусили загарбників знизити темпи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Українські та російські джерела повідомляють про зменшення російських атак на Куп’янському та Лиманському напрямках. Як вважають аналітики, українські операції відвели російські війська від лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна та значно погіршили наступальні зусилля Росії.

Раніше в ISW зазначали, що росіяни наступом у Луганській області намагаються відтягнути українські сили. Проте зараз Генштаб ЗСУ та Нацгвардія України підтверджує, що наміри окупантів провалилися.

"Російська авіація стала дедалі активнішою на цій лінії, оскільки наземні атаки, очевидно, зменшилися", - йдеться у звіті.

Бої під Куп'янськом та Лиманом

Останніми місяцями російські окупанти активізували наступ на Куп'янському та Лиманському напрямках. Британська розвідка припускає, що на тлі успіху ЗСУ на півдні російські окупанти можуть посилити наступ на напрямку Куп'янськ-Лиман протягом наступних двох місяців.

Раніше Сили оборони зазначали, що загарбники намагалися сформувати ударний кулак, але їм не вистачає техніки.

Проте, за останніми зведеннями, атаки росіян не досягли успіхів, а раніше анонсований наступ провалився.

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