Сырский посетил позиции на Купянском направлении и принял решение по маневренной обороне

Украинские военные усилят маневренную оборону на Купянском направлении. Такое решение принял командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский в ходе посещения позиций на этом участке фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий начальника службы по связям с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ Владимира Фитьо в эфире национального телемарафона.

По его словам, генерал-полковник посетил позиции на Купянском направлении позавчера, в субботу 21 октября.

"Мы знаем, что на этом направлении враг пытается атаковать наши позиции, у него ничего не получается", - отметил спикер.

Так, командующий Восточной группировкой войск Сырский непосредственно с командирами бригад и подразделений на этом направлении обсудил текущую ситуацию.

"Были даны определенные распоряжения, принято решение для усиления нашей маневренной обороны", - рассказал Фитьо.

Представитель Сухопутных войск отметил, что наши защитники на этом отрезке фронта не только обороняются, но также предпринимают попытки улучшить свои позиции и отбросить противника при любой возможности.

В частности, за прошедшие сутки на Лиманско-Купянском направлении Силами обороны были отражены двадцать атак российских оккупантов, в том числе в районе Синьковки, Ивановки, Серебрянского лесничества и Спорного. Там противник нанес 13 авиационных ударов, то есть на десять больше, чем днем ранее, рассказал Фитьо.

Ситуация на Купянском направлении

Отметим, что летом ситуация на направлении Лиман-Купянск обострилась. Российские оккупанты усилили атаки, пытаясь прорваться к реке Оскол. Однако в сентябре аналитики ISW сообщали о замедлении наступления россиян на линии Купянск-Кременная.

По данным с утренней сводки 23 октября Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки на Лиманском направлении Силы обороны отразили около 10 атак врага в районах Надежды и Серебрянского лесничества Луганской области.

Ранее в британской разведке сообщили, что за последние две недели значительно увеличилась российская наступательная деятельность в направлении Купянска-Лимана. Однако добиться прорыва им вряд ли удастся.

Добавим, что в минувшую пятницу представители партизанского движения "Атеш" зафиксировали перемещение российскими захватчиками военной техники и личного состава из временно оккупированного Луганска для наступления на Купянском направлении.

В середине октября командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Сырский отметил, что наступление россиян на Купянском направлении возобновилось. Оккупанты хотят окружить Купянск и выйти к реке Оскол.