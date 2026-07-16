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Сирський відреагував на звільнення Федорова

15:34 16.07.2026 Чт
1 хв
Головком ЗСУ публічно звернувся до міністра оборони
aimg Юлія Капітонова
Сирський відреагував на звільнення Федорова Фото: Олександр Сирський, головнокомандувач ЗСУ (Getty Images)
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Український народ і влада повинні сконцентруватися на війні та ефективній стратегії, яка забезпечить перемогу над Росією, а не на внутрішніх дискусіях.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.

"Я горджуся тим, що завдяки Київській оборонній операції в 2022 році нам вдалося відстояти нашу столицю. І тепер в цьому місті можуть проходити брифінги, формуватися візії, прийматися рішення", - заявив головком, натякаючи на брифінг глави МО Михайла Федорова у столиці 16 липня.

На цьому тлі Сирський пообіцяв, що зробить все можливе, щоб такі ж заходи могли відбуватися у вільній і незалежній Україні.

На його переконання, для цього українцям та владі потрібно зосередитися на війні і на ефективній стратегії, яка зараз демонструє конкретні результати.

"Дякую Михайлу Федорову за роботу на посаді Міністра оборони України. Бажаю йому і надалі залишатися в команді України. Разом до Перемоги!", - підсумував Сирський.

До слова, раніше РБК-Україна писало, що Федоров пропонував Зеленському замінити Сирського та Гнатова.

Окрім того, ми повідомляли, яку посаду президент пропонував чинному главі МО.

Ба більше, стало відомо, що ЄС чекає від Зеленського пояснень щодо відставки Федорова.

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