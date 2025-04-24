Сирський: без успіху на фронті Росія, як терорист, бомбить мирні міста

Росіяни не можуть здобути успіхів на фронті. І тому масовано атакують ракетами і дронами мирних людей під час атак по Україні.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
За його словами, Російська Федерація сьогодні вночі здійснила черговий терористичний акт - завдала ракетно-дронового удару по Україні.
"Окупанти, зазнаючи критичних втрат на фронті й не маючи жодного стратегічного здобутку, діють методами терористів - завдають ударів по цивільній інфраструктурі, по наших містах, вбиваючи жінок і дітей", - зазначив генерал.
Як зазначив Сирський, дії окупантів вкотре доводять, що Російська Федерація не хоче миру.
"Уся її діяльність - це цілеспрямоване вбивство українців та знищення України. Кожен злочин отримає відповідь. Кожен, хто віддавав злочинні накази атакувати цивільне населення, і кожен, хто їх виконував, - понесе справедливе покарання. Боротьба триває", - сказав головнокомандувач ЗСУ.
За 23 квітня російська армія втратила на фронті 1060 солдатів і 5 бойових броньованих машин.
При цьому, незважаючи на втрати, російська армія не полишає спроб просуватися і завдавати втрат Україні.
Зокрема, нещодавно російські військові підготували масштабний штурм на Покровськ. Але завдяки успішній обороні ЗСУ 115 одиниць техніки противника, ліквідувати 200 російських солдатів, ще 30 отримали поранення.
Додамо, що росіяни поступово відступають з околиць Покровська. Йдеться про позиції, розташовані на захід від міста.
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