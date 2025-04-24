З початку війни росіяни втратили на фронті понад 945 тисяч солдатів, - Генштаб
За останню добу з 23 на 24 квітня, російська армія втратила на фронті 1060 солдатів і 5 бойових броньованих машин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.04.25 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 945 330 (+1060) осіб ліквідовано;
- танків - 10 694 (+3) од.;
- бойових броньованих машин - 22 312 (+5) од.;
- артилерійських систем - 26 823 (+49) од.;
- РСЗВ - 1369 (+1) од.;
- засоби ППО - 1141 од.;
- літаків - 370 од.;
- гелікоптерів - 335 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 33 660 (+134) од.;
- крилатих ракет - 3148 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 45 755 (+134) од.;
- спеціальної техніки - 3860 од.
Масштабна атака Росії
В ніч на 24 квітня армія РФ масштабно атакувала Україну ракетами й ударними дронами типу "Шахед".
Зокрема, після опівночі ворог запустив крилаті ракети "Калібр".
Згодом у Києві пролунали потужні вибухи через роботу сил ППО по балістиці.
Близько 04:32 росіяни повторно атакували Україну ракетами. Під удар потрапили Харків і Павлоград.
В столиці зафіксовані численні руйнування житлових будинків у кількох районах міста.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.