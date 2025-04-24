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З початку війни росіяни втратили на фронті понад 945 тисяч солдатів, - Генштаб

Четвер 24 квітня 2025 07:32
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З початку війни росіяни втратили на фронті понад 945 тисяч солдатів, - Генштаб Фото: Сили оборони ліквідували понад 1000 російських солдатів за добу (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Валерій Савицький

За останню добу з 23 на 24 квітня, російська армія втратила на фронті 1060 солдатів і 5 бойових броньованих машин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.04.25 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 945 330 (+1060) осіб ліквідовано;
  • танків - 10 694 (+3) од.;
  • бойових броньованих машин - 22 312 (+5) од.;
  • артилерійських систем - 26 823 (+49) од.;
  • РСЗВ - 1369 (+1) од.;
  • засоби ППО - 1141 од.;
  • літаків - 370 од.;
  • гелікоптерів - 335 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 33 660 (+134) од.;
  • крилатих ракет - 3148 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 45 755 (+134) од.;
  • спеціальної техніки - 3860 од.

З початку війни росіяни втратили на фронті понад 945 тисяч солдатів, - Генштаб

Масштабна атака Росії

В ніч на 24 квітня армія РФ масштабно атакувала Україну ракетами й ударними дронами типу "Шахед".

Зокрема, після опівночі ворог запустив крилаті ракети "Калібр".

Згодом у Києві пролунали потужні вибухи через роботу сил ППО по балістиці.

Близько 04:32 росіяни повторно атакували Україну ракетами. Під удар потрапили Харків і Павлоград.

В столиці зафіксовані численні руйнування житлових будинків у кількох районах міста.

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