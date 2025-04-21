Росіяни продовжують відступати з околиць Покровська: актуальна ситуація

Росіяни поступово відступають з околиць Покровська. Йдеться про позиції, розташовані на захід від міста.

Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов, пише РБК-Україна з посиланням на телемарафон.

"Йдеться про позиції на захід від міста. Там, де вони виповзали з березня десь, якщо не з кінця лютого", - розповів він.

За словами спікера, окупанти дуже активно намагалися наступати саме для того, щоб перерізати трасу з Дніпропетровської області - з Павлограда на Покровськ, у них це не вийшло.

"Там перелам невеличкий наступив, коли українці відбили Котлине, і зараз росіяни дуже повільно, але звідти відповзають, із західних околиць міста ближче до південних, з яких вони й починали наступати", - констатував Трегубов.