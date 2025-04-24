Сырский: без успеха на фронте Россия, как террорист, бомбит мирные города

Россияне не могут добиться успехов на фронте. И поэтому массированно атакуют ракетами и дронами мирных людей во время атак по Украине.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram главнокомандующего ВСУ Александра Сирского.
По его словам, Российская Федерация сегодня ночью совершила очередной террористический акт - нанесла ракетно-дроновой удар по Украине.
"Оккупанты, неся критические потери на фронте и не имея никакого стратегического достижения, действуют методами террористов - наносят удары по гражданской инфраструктуре, по нашим городам, убивая женщин и детей", - отметил генерал.
Как отметил Сырский, действия оккупантов в очередной раз доказывают, что Российская Федерация не хочет мира.
"Вся ее деятельность - это целенаправленное убийство украинцев и уничтожение Украины. Каждое преступление получит ответ. Каждый, кто отдавал преступные приказы атаковать гражданское население, и каждый, кто их выполнял, - понесет справедливое наказание. Борьба продолжается", - сказал главнокомандующий ВСУ.
За 23 апреля российская армия потеряла на фронте 1060 солдат и 5 боевых бронированных машин.
При этом, несмотря на потери, российская армия не оставляет попыток продвигаться и наносить потери Украине.
В частности, недавно российские военные подготовили масштабный штурм на Покровск. Но благодаря успешной обороне ВСУ 115 единиц техники противника, ликвидировать 200 российских солдат, еще 30 получили ранения.
Добавим, что россияне постепенно отступают с окраин Покровска. Речь идет о позициях, расположенных к западу от города.
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