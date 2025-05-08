Сирський: Україна розглядає всі шляхи до завершення війни

За словами Сирського, він провів переговори у форматі відеоконференцзв’язку з головою Військового комітету Європейського союзу (ЄС) генералом Робертом Брігером. Під час розмови головнокомандувач ЗСУ:

пояснив важливість нарощення ініціативи ЄС щодо постачання Україні боєприпасів та засобів протиповітряної оборони (ППО);

виклав бачення поточної ситуації на фронті та зазначив, що Україна проводить реорганізацію управління ЗСУ та переходить на корпусну структуру;

обговорив з Брігером пропозиції щодо оптимізації та розширення співпраці в питанні підготовки українських бійців.

"Під час розмови наголосив, що Україна прагне до миру та розглядає всі формати шляхів до нього. Але Росія продовжує блокувати нашу базову пропозицію - припинення вогню на термін 30 днів. Тому принциповість і єдність наших міжнародних партнерів критично важливі для досягнення справедливого та довготривалого миру", - додав Сирський.