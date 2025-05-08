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Сирський: Україна розглядає всі шляхи до завершення війни

Фото: Олександр Сирський, головнокомандувач Збройних сил України (president.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Україна сьогодні розглядає усі формати шляхів до встановлення миру, але Російська Федерація (РФ) блокує базову пропозицію - припинення вогню на 30 днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ) Олександра Сирського.

За словами Сирського, він провів переговори у форматі відеоконференцзв’язку з головою Військового комітету Європейського союзу (ЄС) генералом Робертом Брігером. Під час розмови головнокомандувач ЗСУ: 

  • пояснив важливість нарощення ініціативи ЄС щодо постачання Україні боєприпасів та засобів протиповітряної оборони (ППО); 
  • виклав бачення поточної ситуації на фронті та зазначив, що Україна проводить реорганізацію управління ЗСУ та переходить на корпусну структуру; 
  • обговорив з Брігером пропозиції щодо оптимізації та розширення співпраці в питанні підготовки українських бійців. 

"Під час розмови наголосив, що Україна прагне до миру та розглядає всі формати шляхів до нього. Але Росія продовжує блокувати нашу базову пропозицію - припинення вогню на термін 30 днів. Тому принциповість і єдність наших міжнародних партнерів критично важливі для досягнення справедливого та довготривалого миру", - додав Сирський. 

Спроби США врегулювати війну

Останні місяці США вели окремі перемовини з Україною та Росією, шукаючи шлях до припинення війни. Під час розмов із Києвом Вашингтон запропонував повне припинення вогню - і Україна підтримала ініціативу. Натомість Росія почала висувати власні умови, при цьому неодноразово оголошувала фіктивні "перемир’я", які сама ж і порушувала.

7 травня спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що Україна нібито погоджується на створення демілітаризованої зони під спільним контролем з Росією. Тим часом в Офісі президента (ОП) висловили думку щодо цього.

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Війна в УкраїніОлександр Сирський