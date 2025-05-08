Сырский: Украина рассматривает все пути к завершению войны

По словам Сырского, он провел переговоры в формате видеоконференцсвязи с председателем Военного комитета Европейского союза (ЕС) генералом Робертом Бригером. Во время разговора главнокомандующий ВСУ:

объяснил важность наращивания инициативы ЕС по поставкам Украине боеприпасов и средств противовоздушной обороны (ПВО);

изложил видение текущей ситуации на фронте и отметил, что Украина проводит реорганизацию управления ВСУ и переходит на корпусную структуру;

обсудил с Бригером предложения по оптимизации и расширению сотрудничества в вопросе подготовки украинских бойцов.

"Во время разговора подчеркнул, что Украина стремится к миру и рассматривает все форматы путей к нему. Но Россия продолжает блокировать наше базовое предложение - прекращение огня на срок 30 дней. Поэтому принципиальность и единство наших международных партнеров критически важны для достижения справедливого и долговременного мира", - добавил Сырский.