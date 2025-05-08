Сырский: Украина рассматривает все пути к завершению войны

Украина сегодня рассматривает все форматы путей к установлению мира, но Российская Федерация (РФ) блокирует базовое предложение - прекращение огня на 30 дней.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского.
По словам Сырского, он провел переговоры в формате видеоконференцсвязи с председателем Военного комитета Европейского союза (ЕС) генералом Робертом Бригером. Во время разговора главнокомандующий ВСУ:
"Во время разговора подчеркнул, что Украина стремится к миру и рассматривает все форматы путей к нему. Но Россия продолжает блокировать наше базовое предложение - прекращение огня на срок 30 дней. Поэтому принципиальность и единство наших международных партнеров критически важны для достижения справедливого и долговременного мира", - добавил Сырский.
Последние месяцы США вели отдельные переговоры с Украиной и Россией, ища путь к прекращению войны. Во время разговоров с Киевом Вашингтон предложил полное прекращение огня - и Украина поддержала инициативу. Вместо этого Россия начала выдвигать собственные условия, при этом неоднократно объявляла фиктивные "перемирия", которые сама же и нарушала.
7 мая спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что Украина якобы соглашается на создание демилитаризованной зоны под общим контролем с Россией. Тем временем в Офисе президента (ОП) высказали мнение по этому поводу.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.