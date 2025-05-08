Келлог заявив, що Україна згодна на заморозку війни: що кажуть в ОП
Питання полягає не в тому, чи погоджується Україна на замороження війни та демілітаризовану зону, а в тому, що Росія абсолютно не має наміру зупиняти війну - і це визнають у США.
Про це в коментарі Yotube-каналу РБК-Україна повідомив радник голови Офісу президента (ОП) Михайло Подоляк.
Як відзначив Подоляк, спецпредставник голови Білого дому Кіт Келлог особисто визнає, що Російська Федерація не бажає зупиняти війну, що, своєю чергою, є надзвичайно важливою складовою. У зв’язку з цим постає запитання: хто ж саме саботує мирний та переговорний процес, а також що робити далі?
Він додав, що якщо Захід в цьому випадку відвернеться від питання врегулювання повномасштабної війни, це означатиме добровільне обнулення глобальної репутації, у зв'язку з чим доведеться приймати якісь рішення.
"Тоді Китай, наприклад, буде себе поводитися з політичної точки зору набагато більш, скажімо, активніше... Треба примушувати Росію, не просити про мир, а саме примушувати. І тоді це інші технології. І знову ж таки, враховуючи психотип пана Трампа (Дональд Трамп, голова Білого дому, - ред.), я вважаю, що це вже не за горами", - відзначив Подоляк.
Спроби США врегулювати війну
Останні місяці США намагалися знайти шлях до завершення війни, проводячи окремі перемовини з Україною та Росією. Під час контактів із Києвом американці запропонували повне припинення вогню — і Україна відразу підтримала цю ідею. Натомість Москва почала висувати свої вимоги. Після цього Росія неодноразово говорила про нібито "перемир’я", але жодного разу сама ж їх не дотримувалася.
Вчора, 7 травня, спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог заявив, що Україна нібито підтримує ініціативу Вашингтона щодо введення демілітаризованої зони, яку контролюватимуть Київ та Москва.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.