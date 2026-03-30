Сирський про СЗЧ в армії: "Я не прихильник жорстких заходів"

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський прокоментував самовільне залишення частин військовими, і розповів, як можна зменшити їхню кількість.
Як повідомляє РБК-Україна, заява Сирського пролунала в його інтерв'ю телеканалу ICTV.
За його словами, багато зроблено для того, щоб військовослужбовці, які залишили військові частини, повертались. Він зауважив, що багато військових щоденно повертаються в батальйони-резерви, де вони розподіляються в різні частини.
"Я не прихильник жорстких заходів. У нас законодавство і так достатньо суворо ставиться до всіх, хто порушує цей закон", - сказав генерал у відповідь на питання, чи має покарання за СЗЧ бути суворішим.
Сирський зазначив, що бачить цей процес у тому, щоби створити умови, щоб самих СЗЧ було менше на всіх етапах мобілізації.
Головнокомандувач ЗСУ розповів, що для зменшення кількості таких порушень треба зробити умови самої мобілізації комфортнішими.
"Основна причина СЗЧ - це небажання проходити службу, побоювання за своє життя. Процес зміни життя людини, коли вона потрапляє до ТЦК, а потім до навчального центру, має бути максимально безболісним", - зазначив він.
Сирський додав, що співробітники ТЦК мають "по-людськи" ставитись до людей, яких мобілізують.
"Ну і звичайно, мають створюватись нормальні умови. Ми це робимо постійно, намагаємось і президент України, і міністр оборони, і командування ЗСУ зробити нормальні умови", - пояснив він.
Головком зазначив, що це стосується і умов розміщення, і безпеки процесу підготовки, і питання харчування. За його словами, підготовка у навчальних центрах відповідає всім викликам, які чекають на мобілізованих на полі бою.
Нагадаємо, у Раді оголосили, що найближчим часом хочуть мінімізувати кількість випадків СЗЧ. Член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський зазначив, що Кабмін презентує комплексний підхід.
Крім того, нещодавно Офіс генпрокурора обмежив доступ до інформації щодо військових кримінальних правопорушень в умовах воєнного стану, бо вона належить до категорії відомостей з обмеженим доступом. Зокрема, приховано дані про кількість СЗЧ в Силах Оборони.