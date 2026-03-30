Сырский о СЗЧ в армии: "Я не сторонник жестких мер"

По его словам, много сделано для того, чтобы военнослужащие, которые оставили воинские части, возвращались. Он отметил, что многие военные ежедневно возвращаются в батальоны-резервы, где они распределяются в разные части.

"Я не сторонник жестких мер. У нас законодательство и так достаточно строго относится ко всем, кто нарушает этот закон", - сказал генерал в ответ на вопрос, должно ли наказание за СЗЧ быть более строгим.

Сырский отметил, что видит этот процесс в том, чтобы создать условия, чтобы самих СЗЧ было меньше на всех этапах мобилизации.

Как уменьшить количество СЗЧ

Главнокомандующий ВСУ рассказал, что для уменьшения количества таких нарушений надо сделать условия самой мобилизации более комфортными.

"Основная причина СЗЧ - это нежелание проходить службу, опасения за свою жизнь. Процесс изменения жизни человека, когда он попадает в ТЦК, а затем в учебный центр, должен быть максимально безболезненным", - отметил он.

Сырский добавил, что сотрудники ТЦК должны "по-человечески" относиться к людям, которых мобилизуют.

"Ну и конечно, должны создаваться нормальные условия. Мы это делаем постоянно, стараемся и президент Украины, и министр обороны, и командование ВСУ сделать нормальные условия", - пояснил он.

Главком отметил, что это касается и условий размещения, и безопасности процесса подготовки, и вопросы питания. По его словам, подготовка в учебных центрах соответствует всем вызовам, которые ждут мобилизованных на поле боя.