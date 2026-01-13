Сирський розповів про зменшення втрат українських військових у 2025 році

Втрати України у війні

Повномасштабна агресія Росії проти України, яка почалася 24 лютого 2022 року, вже триває понад 1418 днів.

У лютому 2024 року президент України Володимир Зеленський вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії озвучив дані про загиблих українських військових. Тоді він назвав цифру у 31 тисячу.

Водночас президент відмовився розголошувати, скільки серед українських військових є поранених і зниклих безвісти.

Також Зеленський заявив, що рішення не розголошувати інформацією про втрати української армії було прийнято спільно з військовими.

Вже у лютому 2025 року в інтерв'ю NBC News глава держави сказав, що у війні з Росією Україна втратила понад 46 тисяч військових, десятки тисяч вважаються зниклими безвісти, поранення дістали 380 тисяч бійців.

"Ми зафіксували втрати: 46 000+ загиблих солдатів. Є ще десятки тисяч зниклих безвісти і в полоні. Не можна напевно, бо зниклі можуть бути мертві або перебувати у полоні. Десь 380 тисяч поранені", - повідомив він.