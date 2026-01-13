RU

Сырский рассказал об уменьшении потерь украинских военных в 2025 году

Фото: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский (facebook.com_CinCAFofUkraine)
Автор: Ірина Глухова

Украине удалось сократить потери среди военнослужащих в течение 2025 года. Они уменьшились на 13%.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генштаба.

"В течение 2025 года нам удалось уменьшить число собственных потерь личного состава на 13%", - отметил он.

По словам Сырского, прошлый год доказал способность Украины системно истощать врага и существенно снижать его потенциал.

"Силы обороны не дали агрессору реализовать его планы, сохранили стратегические позиции и подготовили основу для дальнейших действий", - подчеркнул главнокомандующий.

 

Потери Украины в войне

Полномасштабная агрессия России против Украины, которая началась 24 февраля 2022 года, уже длится более 1418 дней.

В феврале 2024 года президент Украины Владимир Зеленский впервые с начала полномасштабного вторжения России озвучил данные о погибших украинских военных. Тогда он назвал цифру в 31 тысячу.

В то же время президент отказался разглашать, сколько среди украинских военных есть раненых и пропавших без вести.

Также Зеленский заявил, что решение не разглашать информацию о потерях украинской армии было принято совместно с военными.

Уже в феврале 2025 года в интервью NBC News глава государства сказал, что в войне с Россией Украина потеряла более 46 тысяч военных, десятки тысяч считаются пропавшими без вести, ранения получили 380 тысяч бойцов.

"Мы зафиксировали потери: 46 000+ погибших солдат. Есть еще десятки тысяч пропавших без вести и в плену. Нельзя наверняка, потому что пропавшие могут быть мертвы или находиться в плену. Где-то 380 тысяч ранены", - сообщил он.

