Сирський розкрив, скільки солдатів РФ кинула в наступ в Україні

Загальна чисельність наступального угруповання РФ на території України наразі становить 721 300 осіб, заявив Сирський.

Наразі Росія задіює на полі бою 6-7 тисяч FPV-дронів на добу. Москва планує довести цю цифру до 33 тисяч. Сирський визнав, що це звучить фантастично, однак такий план у противника існує.

Водночас Україна нарощує власний дроновий потенціал. За даними Міноборони, за перші чотири місяці 2026 року країна закупила на 300% більше ударних безпілотників середньої дальності, ніж за весь 2025 рік. До кінця року Україна планує самостійно виробити 7 мільйонів дронів, понад 65% з яких - тактичні FPV.

При цьому загальна кількість FPV-дронів-камікадзе в Україні вже перевищує кількість російських військових на її території.

Нарощування ударних можливостей дозволило перевершити Росію: Сили оборони щодня виконують майже вдвічі більше FPV-вильотів, ніж противник.

"Абсолютно необхідно використовувати найсучасніші технології - саме вони дають перевагу. Зараз ми переважаємо противника в застосуванні FPV-дронів у співвідношенні від 1,7 до 1 до 2 до 1", - заявив Сирський.

Він також додав, що переважна більшість втрат Росії припадає на удари безпілотниками, хоча частка загиблих від конкретного виду зброї змінюється залежно від погодних умов та інших чинників.