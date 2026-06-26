Сырский раскрыл, сколько солдат РФ бросила в наступление в Украине

Общая численность наступательной группировки РФ на территории Украины составляет 721 300 человек, заявил Сырский.

Россия задействует на поле боя 6-7 тысяч FPV-дронов в сутки. Москва планирует довести эту цифру до 33 тысяч. Сырский признал, что это звучит фантастически, однако такой план у противника есть.

В то же время, Украина наращивает собственный дроновый потенциал. По данным Минобороны, за первые четыре месяца 2026 г. страна закупила на 300% больше ударных беспилотников средней дальности, чем за весь 2025 год. До конца года Украина планирует самостоятельно выработать 7 миллионов дронов, более 65% из которых – тактические FPV.

При этом общее количество FPV-дронов-камикадзе в Украине уже превышает количество российских военных на ее территории.

Наращивание ударных возможностей позволило превзойти Россию: Силы обороны ежедневно выполняют почти вдвое больше FPV-вылетов, чем противник.

"Абсолютно необходимо использовать самые современные технологии – именно они дают преимущество. Сейчас мы превосходим противника в применении FPV-дронов в соотношении от 1,7 до 1 к 2 к 1", - заявил Сырский.

Он также добавил, что большинство потерь России приходится на удары беспилотниками, хотя доля погибших от конкретного вида оружия изменяется в зависимости от погодных условий и других факторов.