Україна випереджає РФ у війні дронів, а втрати росіян перевищили темпи набору, - Сирський

Українські оператори дронів знешкодили на 12,5 тисяч російських окупантів більше, ніж РФ залучила до своїх збройних сил за цей самий період.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Україна нарощує перевагу у війні дронів

За словами Сирського, розвиток безпілотних систем має ключове значення для досягнення переваги над російським агресором.

"І сьогодні ми вже маємо підстави стверджувати, що в цьому змаганні технологій, інновацій та виробничих спроможностей Україна щонайменше не поступається противнику, а на окремих напрямках - випереджає його", - наголосив він.

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За напрямком FPV-дронів Сили оборони України переважають ворога у співвідношенні 1,5 до 1, і протягом останніх місяців ця перевага продовжує зростати на нашу користь, зазначив головнокомандувач.

Яких результатів вдалося досягти у травні

Як повідомив Сирський, у травні підрозділи безпілотних систем Сил оборони:

уразили майже 180 тисяч верифікованих цілей противника;

покращили результат на 12,7% порівняно з квітнем;

знешкодили близько 4 тисяч російських дронів типу "Шахед";

уразили близько 10 тисяч позицій операторів ворожих безпілотників.

Кількість збитих "Шахедів" у травні зросла на 27% порівняно з попереднім місяцем.

Роботи виконали понад 12 тисяч завдань

Окремо Сирський звернув увагу на зростання ролі наземних роботизованих комплексів.

За його словами, такі системи дедалі частіше використовуються для доставки боєприпасів, провізії, евакуації поранених та виконання інших завдань на найнебезпечніших ділянках фронту.

У травні наземні роботизовані комплекси виконали 12,5 тисячі завдань. Водночас головнокомандувач зауважив, що потенціал їхнього застосування значно вищий, однак із початку року існують проблеми із забезпеченням та постачанням цих систем.

Майже 2 тисячі ударів по тилових цілях

Під час наради з розвитку безпілотних систем також проаналізували результати програми Middle Strike.

Лише за травень Сили оборони здійснили майже 2 тисячі уражень на оперативно-тактичну глибину.

Зокрема було уражено 414 штабів, пунктів управління, районів зосередження та інших важливих об'єктів російської армії.

За словами Сирського, ефективніше бити по цілях на відстані до 200 кілометрів вдалося завдяки створенню у корпусах спеціальних координаційних центрів, які покращили взаємодію між підрозділами Сил оборони.