ua en ru
Нд, 22 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Хто перемагає в "гонці дронів" на фронті: Сирський про переваги ЗСУ

Неділя 22 червня 2025 10:31
UA EN RU
Хто перемагає в "гонці дронів" на фронті: Сирський про переваги ЗСУ Фото: головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський (GeneralStaff.ua)
Автор: Владислава Ткаченко

ЗСУ вже мають більше FPV-дронів, ніж ворог. Україна активно розвиває технології, щоб наздогнати і перевершити РФ у безпілотній війні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського на зустрічі з журналістами.

Війна сьогодні - це не тільки зіткнення на полі бою, а й боротьба економік і науково-технічного прогресу.

За словами Сирського, зараз у ЗСУ кількість FPV-дронів уже перевищує аналогічні показники ворога, що дає важливу перевагу.

Водночас Росія домоглася успіхів у виробництві дронів з оптоволоконним управлінням, які можуть працювати на відстані до 40 кілометрів. Українські розробники зараз наздоганяють цей рівень: вже існують дрони з оптоволоконним кабелем довжиною близько 20 кілометрів.

За словами Сирського, майбутнє армії - у високих технологіях. Роль солдата на полі бою поступово зменшуватиметься, а основною цінністю залишатиметься піхотинець, якого намагаються захистити завдяки роботизованим платформам і безпілотникам.

"Звичайно, це найбільша цінність - наш солдат, наш піхотинець. Ми будемо робити все, щоб зберегти нашого піхотинця. Щоб він керував спочатку дроном, роботизованою платформою, а потім уже йшов сам.", - сказав Сирський.

Виробництво дронів-перехоплювачів

Нагадаємо, 18 травня Сили безпілотних систем відзвітували, що вперше в історії воїни знищили 100 ворожих безпілотників за допомогою дронів-перехоплювачів.

При цьому головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доручив поліпшити протиповітряну оборону. Зокрема, йдеться і про дрони-перехоплювачі.

Таке доручення генерал дав на тлі масованих атак дронів на Київ та інші українські міста.

Також ми повідомляли, що в Силах безпілотних систем ЗСУ формують перший жіночий екіпаж із перехоплення ворожих безпілотників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні
Новини
Як ЗСУ вдається зривати "буферні" амбіції Путіна на Суми: що каже Сирський
Як ЗСУ вдається зривати "буферні" амбіції Путіна на Суми: що каже Сирський
Аналітика
Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді
Роман Коткореспондент РБК-Україна Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді