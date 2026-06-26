Сирський розкрив, скільки солдатів РФ кинула в наступ в Україні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського виданню The Times.

Загальна чисельність наступального угруповання РФ на території України наразі становить 721 300 осіб, заявив Сирський.

Наразі Росія задіює на полі бою 6-7 тисяч FPV-дронів на добу. Москва планує довести цю цифру до 33 тисяч. Сирський визнав, що це звучить фантастично, однак такий план у противника існує.

Водночас Україна нарощує власний дроновий потенціал. За даними Міноборони, за перші чотири місяці 2026 року країна закупила на 300% більше ударних безпілотників середньої дальності, ніж за весь 2025 рік. До кінця року Україна планує самостійно виробити 7 мільйонів дронів, понад 65% з яких - тактичні FPV.

При цьому загальна кількість FPV-дронів-камікадзе в Україні вже перевищує кількість російських військових на її території.

Нарощування ударних можливостей дозволило перевершити Росію: Сили оборони щодня виконують майже вдвічі більше FPV-вильотів, ніж противник.

"Абсолютно необхідно використовувати найсучасніші технології - саме вони дають перевагу. Зараз ми переважаємо противника в застосуванні FPV-дронів у співвідношенні від 1,7 до 1 до 2 до 1", - заявив Сирський.

Він також додав, що переважна більшість втрат Росії припадає на удари безпілотниками, хоча частка загиблих від конкретного виду зброї змінюється залежно від погодних умов та інших чинників.